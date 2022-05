Mourinho: 'Resto a Roma, zero offerte di rinnovo. Non sono fortunato come altri che comprano chi vogliono. Matic? Fantastico' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mourinho ha rilasciato un'intervista a Sky Sport UK. Tantissimi gli argomenti trattati, il mister ha parlato degli obiettivi per la prossima... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022)ha rilasciato un'intervista a Sky Sport UK. Tantissimi gli argomenti trattati, il mister ha parlato degli obiettivi per la prossima...

