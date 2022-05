Motori termici, dietrofront al Parlamento Europeo. La Commissione Ambiente dice si allo stop nel 2035 (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha espresso parere favorevole, seppur a stretta maggioranza (46 i voti positivi, 40 i contrari e due le astensioni), alla proposta della Commissione Europea di vietare la vendita di auto e furgoni con motore a carburanti fossili dal 2035: data in cui dunque potrebbero essere bandite auto a benzina, diesel e gpl. Un voto che esprime una posizione opposta rispetto a quello di fine aprile della Commissione Trasporti dell’EuroParlamento, che si era invece aveva rigettato ( 27 voti favorevoli, 14 contrari e 7 astenuti) la proposta della Commissione, frenando di fatto sulla fissazione di un orizzonte temporale per il bando. Le misure approvate con il voto di oggi, in particolare, come riporta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ladelha espresso parere favorevole, seppur a stretta maggioranza (46 i voti positivi, 40 i contrari e due le astensioni), alla proposta dellaEuropea di vietare la vendita di auto e furgoni con motore a carburanti fossili dal: data in cui dunque potrebbero essere bandite auto a benzina, diesel e gpl. Un voto che esprime una posizione opposta rispetto a quello di fine aprile dellaTrasporti dell’Euro, che si era invece aveva rigettato ( 27 voti favorevoli, 14 contrari e 7 astenuti) la proposta della, frenando di fatto sulla fissazione di un orizzonte temporale per il bando. Le misure approvate con il voto di oggi, in particolare, come riporta ...

Advertising

fattiamotore : Motori termici, dietrofront al Parlamento Europeo. La Commissione Ambiente dice si allo stop nel 2035 - italia_europea : RT @baseitaliaweb: ??Oggi #10maggio alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook @litaliace si parla delle prospettive per l’#automotive dai… - marcoregni : RT @baseitaliaweb: ??Oggi #10maggio alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook @litaliace si parla delle prospettive per l’#automotive dai… - baseitaliaweb : ??Oggi #10maggio alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook @litaliace si parla delle prospettive per l’… - niro02 : @Phastidio Cioè se l'europa dice che dal 2035 niente più motori termici al 2035 comunque ci dobbiamo arrivare e poi… -