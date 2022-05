Motomondiale | Bagnaia | ' a Le Mans vogliamo confermarci competitivi e veloci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Le, 11 mag. - (Adnkronos) - Reduce dal trionfo nel Gp di Spagna a Jerez (in testa dall'inizio alla fine, mai una sbavatura), il pilota Ducati Francesco 'Pecco'è pronto per raccogliere altri punti preziosi a Le(è quinto nel Mondiale dopo sei gare a quota 56 punti), proseguendo nell'inseguimento al leader della classifica Fabio Quartararo (89). "Questa settimana di pausa mi è servita per recuperare e lasciare riposare la spalla dopo i due GP di fila di Portimao e Jerez, che sono stati estremamente impegnativi dal punto di vista fisico -sottolinea il 25enne piemontese-. Il circuito di Lein generale mi piace molto, anche se allo stesso tempo ci ricordiamo di aver faticato un po' l'anno scorso. Rispetto al 2021 il meteo dovrebbe essere migliore, non è prevista pioggia e anche le temperature sembrano ...