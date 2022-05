MotoGP, Takaaki Nakagami: “In Honda tutto gira attorno a Marquez, se lui dice ‘no’ vale così per tutti” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “tutto dipende dalle indicazioni di Marc Marquez. Se dice ‘no’ a qualcosa, vuol dire che è un ‘no’ per tutti i piloti Honda”. Parole e musica di Takaaki Nakagami. Il pilota del team LCR Honda, non le manda certo a dire, né nei confronti del colosso di Saitama, né in direzione dell’otto volte campione del mondo, descritto in maniera pressoché “dittatoriale”, quantomeno a livello tecnico, dal trentenne nativo di Chiba. Il portacolori della scuderia di Lucio Cecchinello, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non digerisce il modo di ragionare della HRC. A suo dire, infatti, la Casa giapponese punta troppo, o forse tutto, sulle indicazioni del Cabroncito. Un binomio che, ad onor del vero, in dieci ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) “dipende dalle indicazioni di Marc. Sea qualcosa, vuol dire che è unperi piloti”. Parole e musica di. Il pilota del team LCR, non le manda certo a dire, né nei confronti del colosso di Saitama, né in direzione dell’otto volte campione del mondo, descritto in maniera pressoché “dittatoriale”, quantomeno a livello tecnico, dal trentenne nativo di Chiba. Il portacolori della scuderia di Lucio Cecchinello, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non digerisce il modo di ragionare della HRC. A suo dire, infatti, la Casa giapponese punta troppo, o forse, sulle indicazioni del Cabroncito. Un binomio che, ad onor del vero, in dieci ...

Advertising

OA_Sport : #MotoGP, Takaaki #Nakagami: “In Honda tutto gira attorno a #Marquez, se lui dice ‘no’ vale così per tutti” - MotorcycleSp : Come sei volte campione in MotoGP e il più esperto al fianco di Honda, è naturale che Marc Márquez g... #MotoGP… - gponedotcom : Tante le cadute, quasi tutte senza conseguenze. Remy Gardner e Takaaki Nakagami sottoposti a controlli. Savadori im… - sportli26181512 : MotoGP, GP Spagna: Nakagami 1° nel warm up, poi Quartararo e Bagnaia. I risultati: Takaaki Nakagami è stato il più… - infoitsport : MotoGP 2022. GP di Spagna a Jerez, Takaaki Nakagami è il più veloce nel warm up -