MotoGp, Jarvis apre a Razgatlioglu: 'Faremo a giugno un test con la M1' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Toprak Razgatlioglu 11 maggio 2022 - Ormai stella conclamata in Superbike , Toprak Razgatlioglu vuole il grande salto in Moto Gp . Il turco ha riportato il titolo iridato delle derivate di serie in ...

