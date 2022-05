Morti cardiache improvvise | crescita esponenziale con il Covid Diagnosi e terapie | esperti da tutt’Italia a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Una tre giorni dedicata alla ripartenza post-sul fronte della lotta alla morte improvvisa cardiaca prende il via da domani, giovedì 12 maggio, adove si svolge il 24° Congresso Nazionale del GIEC, la Società di Cardiologia presieduta dal professor Maurizio Santomauro. Ad ospitare cardiologi e sanitari provenienti da ogni angolo d’Italia sarà l’aula magna della Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell’Università Federico II dove sono previste nove sessioni ordinarie e tre straordinarie di confronto tra i maggiori specialisti della moderna cardiologia e ricerca scientifica per contrastare ledi cui si registra un incremento anche nelle fasce d’età giovani e in particolare tra gli sportivi. “Le nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche che si evidenziano all’alba del prossimo decennio sono ...