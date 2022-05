Mondiali Qatar 2022, TV Azteca Deportes: “A sostituire Ecuador sarebbe l’Italia” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non si ferma la polemica relativa a Byron Castillo, il giocatore dell’Ecuador per cui la FIFA ha deciso di aprire un’indagine dopo la denuncia del Cile. Il calciatore, infatti, non sarebbe Ecuadoregno secondo i vertici della Roja ma colombiano. Castillo ha disputato ben otto partite nelle qualificazioni per i Mondiali 2022 in Qatar. Il Cile chiede la vittoria a tavolino in entrambi i confronti avuti contro l’Ecuador. Nel caso di una simile decisione, naturalmente ci sarebbe di rimodulare l’elenco delle squadre partecipanti, con l’Ecuador che dunque verrebbe esclusa dalla competizione. Secondo TV Azteca Deportes, a quel punto, la casella lasciata libera verrebbe occupata ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non si ferma la polemica relativa a Byron Castillo, il giocatore dell’per cui la FIFA ha deciso di aprire un’indagine dopo la denuncia del Cile. Il calciatore, infatti, nonegno secondo i vertici della Roja ma colombiano. Castillo ha disputato ben otto partite nelle qualificazioni per iin. Il Cile chiede la vittoria a tavolino in entrambi i confronti avuti contro l’. Nel caso di una simile decisione, naturalmente cidi rimodulare l’elenco delle squadre partecipanti, con l’che dunque verrebbe esclusa dalla competizione. Secondo TV, a quel punto, la casella lasciata libera verrebbe occupata ...

Advertising

Signor_Ken : @danielelozzi Da persone che assegnano no problem i Mondiali a Sud Africa, Brasile, Russia e Qatar, non posso che n… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Il City miliardario sbattuto fuori dalla Champions da un “ordinario” Real Madrid, i Mondiali in Qatar, i nostri club i… - infoitsport : FIFA: nuovi giochi senza EA già in sviluppo, tra cui uno per i Mondiali Qatar 2022 - Alger594 : Gianni Infantino non vuole che la nazionale algerina si qualifichi ai Mondiali del Qatar, prepara le sue elezioni,… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Il City miliardario sbattuto fuori dalla Champions da un “ordinario” Real Madrid, i Mondiali in Qatar, i nostri club i… -