Mondiali in Qatar | l' Italia torna a sperare? La Fifa accoglie il ricorso del Cile e indaga sul caso Castillo

Advertising

gilnar76 : Qatar 2022, Ecuador a rischio squalifica: Italia ripescata ai Mondiali? Tutti i dettagli #Forzanapoli #Napoli… - asromaliveit1 : Dopo le recenti discussioni, si accende nuovamente il dibattito circa il #ripescaggio dell'#Italia per #Qatar2022.… - MilanLiveIT : ??#Mondiali: #Italia ripescata! La clamorosa indiscrezione proveniente dal Sudamerica - Signor_Ken : @danielelozzi Da persone che assegnano no problem i Mondiali a Sud Africa, Brasile, Russia e Qatar, non posso che n… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Il City miliardario sbattuto fuori dalla Champions da un “ordinario” Real Madrid, i Mondiali in Qatar, i nostri club i… -

La FIFA , infatti, ha comunicato ufficialmente di aver aperto un procedimento in merito allo scontro tra il Cile - Ecuador , gara valevole per le qualificazioni sudamericane aidi2022.La Federcalcio cilena aveva precedentemente denunciato alla Fifa l'utilizzo da parte dell' Ecuador del giocatore Byron David Castillo Segura durante le qualificazioni aidi2022. Secondo il Cile, Castillo avrebbe presentato un falso certificato di nascita: non solo sarebbe nato in un'altra data, ma sarebbe anche nato in Colombia e non in Ecuador. La ...La federazione chiede che all’Ecuador vengano tolti tutti i punti conquistati dall’Ecuador con Castillo in campo dando agli avversari tre punti a tavolino per ogni gara, soluzione che permetterebbe ...Un caso in Sud America ha riacceso - ma solo sui social - le speranze dell'Italia di partecipare ai Mondiali in Qatar. La Fifa comunicato ufficialmente di aver aperto un procedimento ...