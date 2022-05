Molestie ridotte a maleducazione. La battaglia persa dagli Alpini. Non bastavano i 150 episodi incriminati di Rimini. L’Associazione dei militari fa un’altra figuraccia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Qualcuno tra gli Alpini deve avere pensato che la strategia migliore fosse fare finta di niente, mettere la testa sotto la sabbia confidando nel compiacente silenzio della politica e dei giornali e così non dover spiccicare nemmeno una parola sugli oltre 150 casi di Molestie segnalati durante il raduno nazionale a Rimini. Durante il raduno nazionale degli Alpini a Rimini segnalati oltre 150 casi di Molestie Del resto già nel 2018 a Trento era successo che la cultura patriarcale di alcuni flosci machi con la penna sul cappello avessero insozzato l’evento annuale con quella che L’Associazione Non una di meno aveva definito una “situazione istituzionalizzata” e “una manifestazione di sessismo, machismo e virilismo” spacciata per festa. Chissà, forse hanno pensato che ce ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Qualcuno tra glideve avere pensato che la strategia migliore fosse fare finta di niente, mettere la testa sotto la sabbia confidando nel compiacente silenzio della politica e dei giornali e così non dover spiccicare nemmeno una parola sugli oltre 150 casi disegnalati durante il raduno nazionale a. Durante il raduno nazionale deglisegnalati oltre 150 casi diDel resto già nel 2018 a Trento era successo che la cultura patriarcale di alcuni flosci machi con la penna sul cappello avessero insozzato l’evento annuale con quella cheNon una di meno aveva definito una “situazione istituzionalizzata” e “una manifestazione di sessismo, machismo e virilismo” spacciata per festa. Chissà, forse hanno pensato che ce ...

