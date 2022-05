Molestie degli Alpini | Romina Mura Pd replica alla destra | ' Chiarezza e non demonizzare chi denuncia'

lauraboldrini : Gravissimo quanto sta emergendo sul raduno degli #Alpini. Centinaia di donne che denunciano molestie di vario gene… - stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - Agenzia_Ansa : Sono centinaia, e continuano ad aumentare, le denunce di molestie raccolte a Rimini da Non una di meno, nel corso d… - oldladadyx77 : RT @diredonneinrete: Quando si potrà affrontare il problema della violenza sulle donne senza reticenze, negazioni, mezze verità? @Nadiesdaa… - Soldan56 : RT @mazzettam: Il problema degli #alpini è che hanno scelto di negare l'evidenza delle molestie alle donne durante la loro adunata a #Rimin… -

... lee le violenze non devono mai e in nessun caso trovare alcuna giustificazione e vanno condannate senza esitazioni". In attesaopportuni approfondimenti e accertamenti da parte...sessuali a Rimini durante l'adunataalpini, in mezzo a tante condanne c'è stata una campagna della destra che ha tentato di incolpare sinistra e femministe di aver orchestrato tutto e ...Più di 250 casi di molestie sono stati segnalati dall’associazione Non Una di Meno durante l’adunata degli Alpini a Rimini, terminata l’8 maggio. (Vanity Fair Italia) E quei sessantenni che, secondo ...(Corriere della Sera) Così l'ex sindaco di Bologna Virginio Merola su Facebook che condanna le molestie riferite da diverse donne in occasione del raduno del corpo degli Alpini tenutosi a Rimini nello ...