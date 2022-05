Moda: equilibrio vita-lavoro, da Liu-Jo mom's coach e maggiordomo aziendale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Liu Jo ha deciso di promuovere nuove progetti di welfare aziendale dedicati alla conciliazione vita-lavoro attraverso la partecipazione al Bando Conciliamo. Tra i progetti c'è un innovativo "maggiordomo aziendale", pensato come "un aiuto per tutti i dipendenti", che "potrà farsi carico" delle incombenze personali e familiari inconciliabili con l'orario di lavoro. Marco Marchi, fondatore di Liu Jo e amministratore unico di Eih, spiega: "Grazie alla vittoria di questo bando, poter rendere ancora più concrete una serie di progettualità dedicate a chi tutti i giorni lavora e rende possibile la missione di Liu Jo, ci è sembrato il modo migliore per dare forza a questi valori". Oltre al maggiordomo, il progetto Enjoy – Work and Life presentato ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Liu Jo ha deciso di promuovere nuove progetti di welfarededicati alla conciliazioneattraverso la partecipazione al Bando Conciliamo. Tra i progetti c'è un innovativo "", pensato come "un aiuto per tutti i dipendenti", che "potrà farsi carico" delle incombenze personali e familiari inconciliabili con l'orario di. Marco Marchi, fondatore di Liu Jo e amministratore unico di Eih, spiega: "Grazie alla vittoria di questo bando, poter rendere ancora più concrete una serie di progettualità dedicate a chi tutti i giorni lavora e rende possibile la missione di Liu Jo, ci è sembrato il modo migliore per dare forza a questi valori". Oltre al, il progetto Enjoy – Work and Life presentato ...

Advertising

vogue_italia : Ci può essere un equilibrio tra lavoro e famiglia? Ne abbiamo parlato con gli esperti del settore. Qui, quello che… - GiorgiaLatini2 : Io comunque non capirò mai, e dico mai il ragionamento del “ah ormai sono tutti gay per moda” a parte che a) come f… - madforfree : @AdrianoPortogal @DarkSou75061539 Senza dubbio. L’equilibrio non va di moda… - MainoModa : “Lo stile consiste nel corretto bilanciamento tra sapere chi sei, che cosa va bene per te e come vuoi sviluppare il… - speriamocmlcavo : @faberskj Unica cosa che ho imparato è che sui social non c'è equilibrio, è sempre una gara a chi la spara più gros… -