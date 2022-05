**Mo: palestinesi, giornalista al-Jazeera morta, un altro ferito in Cisgiordania** (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ramallah, 11 mag. (Adnkronos/Dpa) - Una giornalista è rimasta uccisa nel nord della Cisgiordania durante uno scontro tra soldati israeliani e palestinesi. Secondo il ministero della Salute palestinese, una giornalista di al-Jazeera è stata raggiunta da un colpo d'arma da fuoco alla testa ed è deceduta. Un altro collega del giornale palestinese Al-Kuds - hanno fatto sapere - ha riportato ferite da colpi d'arma da fuoco nell'incidente a Jenin. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ramallah, 11 mag. (Adnkronos/Dpa) - Unaè rimasta uccisa nel nord della Cisgiordania durante uno scontro tra soldati israeliani e. Secondo il ministero della Salute palestinese, unadi al-è stata raggiunta da un colpo d'arma da fuoco alla testa ed è deceduta. Uncollega del giornale palestinese Al-Kuds - hanno fatto sapere - ha riportato ferite da colpi d'arma da fuoco nell'incidente a Jenin.

