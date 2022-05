Mo | Anp condanna uccisione giornalista al-Jazeera | ' Israele responsabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ramallah, 11 mag. (Adnkronos) - La presidenza palestinese hato l'delladi al-, Shireen Abu Aqleh, avvenuta in Cisgiordania, definendola "un'esecuzione". In una nota citata dall'agenzia palestinese Wafa, l'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha dichiarato che "il governo israeliano è totalmentedi questo crimine odioso", sottolineando che quanto accaduto "fa parte della politica quotidiana perseguita dall'occupazione contro il nostro popolo, la sua terra e i suoi luoghi santi". La presidenza ha quindi accusatodi "prendere di mira i giornalisti per nascondere la verità e commettere crimini in silenzio".