Mo | al-Jazeera condanna omicidio giornalista | ' crimine atroce'

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Doha, 11 mag. (Adnkronos) - Al, emittente satellitare con sede in Qatar, hato l'uccisione della sua, Shireen Abu Aqleh, avvenuta in Cisgiordania, definendola "un" attraverso il quale si vuole "impedire" ai media di svolgere il loro lavoro. L', si legge in una nota, viola "le leggi e le norme internazionali". L'emittente considera "il governo israeliano e le forze di occupazione responsabili dell'uccisione della defunta collega Shireen" e invita la comunità internazionale a ritenere "le forze di occupazione israeliane" responsabili per aver "preso di mira e ucciso intenzionalmente" Abu Aqleh.

