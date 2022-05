Missile Kinzhal, "sembra che sparino a caso": generale Tricarico, il sospetto sulla mossa sporca | Video (Di mercoledì 11 maggio 2022) La disfatta della Russia in Ucraina è sotto gli occhi di tutti, ma il dubbio su cosa stia realmente accadendo riamane. Anche il generale Leonardo Tricarico, ospite di Tagadà nella puntata di martedì 10 maggio, non può fare a meno di esprimere tutte le contraddizioni dell'esercito di Vladimir Putin. "sembra che sparino a caso - confessa su La7 a Tiziana Panella -. Colpiscono edifici isolati, con vicino niente di simbolico". Alla domanda della conduttrice sul motivo di tutto ciò, l'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare si dice perplesso: "Possiamo pensare che siano azioni dimostrative per terrorizzare le persone, però se è vero che è stato sparato un Missile Kinzhal, qualcosa non torna". Per Tricarico infatti si tratta di missili ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) La disfatta della Russia in Ucraina è sotto gli occhi di tutti, ma il dubbio su cosa stia realmente accadendo riamane. Anche ilLeonardo, ospite di Tagadà nella puntata di martedì 10 maggio, non può fare a meno di esprimere tutte le contraddizioni dell'esercito di Vladimir Putin. "che- confessa su La7 a Tiziana Panella -. Colpiscono edifici isolati, con vicino niente di simbolico". Alla domanda della conduttrice sul motivo di tutto ciò, l'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare si dice perplesso: "Possiamo pensare che siano azioni dimostrative per terrorizzare le persone, però se è vero che è stato sparato un, qualcosa non torna". Perinfatti si tratta di missili ...

