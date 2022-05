Milano, troppi furti sui mezzi: l’assessore vuole mettere le foto segnaletiche delle borseggiatrici (Di mercoledì 11 maggio 2022) l’assessore alla Sicurezza della Lombardia ha avanzato una proposta ritenuta estrema da molti: foto segnaletiche dei ladri sui mezzi del trasporto pubblico. Oltre alla piaga delle occupazioni abusive degli appartamenti – specie delle case popolari in periferia – le grandi città come Milano soffrono di un altro grande male: gli scippi sui mezzi pubblici che si verificano quasi ogni giorno. Per questo l’assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato, ha avanzato una proposta che sta facendo molto discutere tra i banchi del Partito Democratico lombardo ANSA/DANIEL DAL ZENNARO/ARCHIVIO De Corato ha proposto di affiggere in metropolitana e sui mezzi pubblici di Atm le foto ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 11 maggio 2022)alla Sicurezza della Lombardia ha avanzato una proposta ritenuta estrema da molti:dei ladri suidel trasporto pubblico. Oltre alla piagaoccupazioni abusive degli appartamenti – speciecase popolari in periferia – le grandi città comesoffrono di un altro grande male: gli scippi suipubblici che si verificano quasi ogni giorno. Per questoalla Sicurezza, Riccardo De Corato, ha avanzato una proposta che sta facendo molto discutere tra i banchi del Partito Democratico lombardo ANSA/DANIEL DAL ZENNARO/ARCHIVIO De Corato ha proposto di affiggere in metropolitana e suipubblici di Atm le...

