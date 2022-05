Milano | 57enne uccide l' anziana madre e poi si toglie la vita

Advertising

OMICIDIO - SUICIDIO 11 maggio 2022 22:05uccide l'anziana madre e poi si toglie la vita - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...commenta Un uomo di 57 anni ha ucciso l'anziana madre in un appartamento die poi si è tolto la vita. Come riferito dai carabinieri, la donna, di 90 anni, è stata trovata sul divano di casa con del nastro adesivo su bocca e naso, mentre il figlio si è impiccato in ...Un uomo di 57 anni ha ucciso l’anziana madre, trovata sul divano con del nastro adesivo su naso e bocca, poi si suicida. Ritrovato impiccato in bagno. A scoprire la tragedia l’altro fratello.Tragedia nel tardo pomeriggio in un appartamento di via delle Ande a Milano. Protagonista un uomo di 57 anni che ... era autonoma e usciva di casa da sola pur avendo problemi di deambulazione. Il ...