Milan, parla Pellegatti: “Romagnoli resta ad una sola condizione. C’è interesse per un giocatore dell’Udinese” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del mercato rossonero in un video pubblicato sul suo canale Youtube. Di seguito le informazioni rilasciate da Pellegatti sul mercato in uscita e in entrata. “Romagnoli potrebbe rimanere solo se non venisse Botman, sempre che l’attuale capitano del Milan faccia fatica a trovare l’accordo con la Lazio. Se non lo trovasse, potrebbe rimanere. Sicuramente nè Botman nè Romagnoli saranno insieme nella rosa di Stefano Pioli. Deulofeu è in uscita dall’Udinese che lo vuole cedere. Dalle notizie che ho dagli ambienti degli agenti, i bianconeri considerano troppo alto l’ingaggio. Deulofeu potrebbe anche essere ceduto con l’obbligo di riscatto oppure con una cifra intorno ai 15 milioni di euro, decisamente inferiore a ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Carlo, giornalista e tifoso del, hato del mercato rossonero in un video pubblicato sul suo canale Youtube. Di seguito le informazioni rilasciate dasul mercato in uscita e in entrata. “potrebbe rimanere solo se non venisse Botman, sempre che l’attuale capitano delfaccia fatica a trovare l’accordo con la Lazio. Se non lo trovasse, potrebbe rimanere. Sicuramente nè Botman nèsaranno insieme nella rosa di Stefano Pioli. Deulofeu è in uscita dall’Udinese che lo vuole cedere. Dalle notizie che ho dagli ambienti degli agenti, i bianconeri considerano troppo alto l’ingaggio. Deulofeu potrebbe anche essere ceduto con l’obbligo di riscatto oppure con una cifra intorno ai 15 milioni di euro, decisamente inferiore a ...

Milan, parla il presidente Scaroni: "Nessuna criticità con InvestCorp. Ci sono due offerte" TUTTO mercato WEB Milan, Scaroni tra cessione e nuovo stadio. Ultime verso l'Atalanta | VIDEO Si tratta di un progetto ambizioso, quello di InvestCorp per il Milan, la cui struttura finanziaria è in fase di definizione. Il punto della situazione. Daniele Triolo. 'La Gazzetta dello Sport' oggi ... Shevhenko: "Ho pensato di andare in guerra. Combatto la Russia a modo mio" L'ex attaccante del Milan svela: 'Più volte mi è passato per la testa, ma la soluzione migliore è usare i miei contatti.