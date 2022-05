Milan, occhi su Saliba dell’Arsenal (Di mercoledì 11 maggio 2022) William Saliba nel mirino del Milan. Il difensore francese, che si sta mettendo in evidenza con l’Olympique Marsiglia, club che lo ha preso in prestito dall’Arsenal, ha catturato l’interesse del club rossonero. Il tecnico dei Gunners, però, ha già detto che intende dargli una possibilità per dimostrare il suo valore anche in Premier. Questo quanto riportato dal “The Mirror”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Williamnel mirino del. Il difensore francese, che si sta mettendo in evidenza con l’Olympique Marsiglia, club che lo ha preso in prestito dall’Arsenal, ha catturato l’interesse del club rossonero. Il tecnico dei Gunners, però, ha già detto che intende dargli una possibilità per dimostrare il suo valore anche in Premier. Questo quanto riportato dal “The Mirror”. SportFace.

