Milan, idea Nkunku: arrivano conferme (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sognare in grande. E' quello che vuole fare il Milan, che oltre alle vicende di campo, con uno scudetto lontano 4 punti, ha tutta l'intenzione... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sognare in grande. E' quello che vuole fare il, che oltre alle vicende di campo, con uno scudetto lontano 4 punti, ha tutta l'intenzione...

Advertising

cmdotcom : #Milan, idea #Nkunku: arrivano conferme - Maglia13euros : Un cappuccino con Sconcerti: Inter & Milan, uno stadio per due. Idea senza lungimiranza, da braccino corto -… - AceccKramer : @Mori1Francesco Molti non hanno idea di dove vanno,la maggiorparte di loro sarà occasionale e magari si fa 300km pe… - herbertharriola : RT @86_longo: L’Equipe conferma la nostra indiscrezione: c’è una pazza idea Nkunku per il Milan. Complicata perché il Lipsia ha offerto i… - MilanSpazio : Bremer ai saluti, idea Torino: il nuovo difensore può arrivare dal Milan -