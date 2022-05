Milan al lavoro in vista dell’Atalanta, Origi più vicino (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Milan prepara la sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 15 maggio. Dopo il giorno di riposo concesso da Pioli, i rossoneri tornano in campo per lavorare al meglio in vista della partita che potrebbe già assegnare lo Scudetto. Dopo il riscaldamento, la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche prima della partitella a campo ridotto che ha chiuso la seduta. Ibrahimovic ha svolto il consueto lavoro personalizzato di inizio settimana e nei prossimi giorni aumenterà i carichi di lavoro per poi riaggregarsi alla squadra tra giovedì e venerdì. Il titolare in attacco contro la Dea sarà dunque ancora Giroud, che da quando ha sostituito Ibrahimovic al 28? del primo tempo di Milan-Juventus (era il 23 gennaio) non ha più saltato una gara. Dalla partita seguente (il derby contro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilprepara la sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 15 maggio. Dopo il giorno di riposo concesso da Pioli, i rossoneri tornano in campo per lavorare al meglio indella partita che potrebbe già assegnare lo Scudetto. Dopo il riscaldamento, la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche prima della partitella a campo ridotto che ha chiuso la seduta. Ibrahimovic ha svolto il consuetopersonalizzato di inizio settimana e nei prossimi giorni aumenterà i carichi diper poi riaggregarsi alla squadra tra giovedì e venerdì. Il titolare in attacco contro la Dea sarà dunque ancora Giroud, che da quando ha sostituito Ibrahimovic al 28? del primo tempo di-Juventus (era il 23 gennaio) non ha più saltato una gara. Dalla partita seguente (il derby contro ...

