Michelle Williams annuncia la terza gravidanza | “Sono totalmente felice”

(Di mercoledì 11 maggio 2022)aspetta il suo terzo figlio. L’ex star di Dawson’s Creek, 41 anni, ha dato l’annuncio dellain un’intervista a Variety, in cui ha anche rivelato di essere tantoquanto sorpresa per questa novità. Quelle parole diper costruire un mondo a misura di donne La nascita del bambino è prevista per l’autunno 2022 e persi tratta del secondo figlio con il marito Thomas Kail. Al magazine ha confidato le sue emozioni quando ha scoperto di essere nuovamente in dolce attesa: “veramente. Con il passare degli anni, ti chiedi cosa potrebbe ancora capitarti. È emozionante scoprire che qualcosa che desideri ancora e ...

La star di Hollywood ha avuto il suo primogenito col marito Thomas Kail nel 2020, in pieno ...Dove interpretava Colin Clark, il terzo assistente alla regia durante le riprese di Il principe e la ballerina con Laurence Olivier ( Kenneth Branagh ) e Marilyn Monroe (). In fuga ...Un periodo particolarmente fortunato per Michelle Williams. L’attrice, famosa per la sua parte di Dawson’s Creek e molti altri film di successo, si sta infatti preparando a diventare mamma per la ..."Non c'è niente che ti faccia impegnare con più caparbietà nella realizzazione di un mondo migliore, come crescere un bravo bambino", ha detto la Williams: "È l'ultimo atto creativo." Sarà un anno ...