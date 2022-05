“Mi hanno rubato 10mila euro così…”. Francesco Chiofalo, brutta disavventura per Lenticchio (Di mercoledì 11 maggio 2022) brutta disavventura per Francesco Chiofalo, truffato da una telefonata. Proprio così, l’ex volto de La Pupa e il secchione, ha perso 10mila euro per aver semplicemente risposto al cellulare. Ma cosa è successo precisamente a Lenticchio? Sui social, il giovane personal trainer si è sfogato con i suoi followers, raccontando tutto: “Oggi sono arrabbiato, inca… nero. Sono stato vittima di una truffa Sono stato veramente un co…ne, veramente stupido”. Francesco Chiofalo truffato da una chiamata, anzi, da un numero di telefono della sua banca con il quale ha avuto contatti in precedenza. Lì per lì Lenticchio si è fidato di chi dall’altro lato della cornetta gli ha detto che il suo conto in banca stava per essere hackerato. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)per, truffato da una telefonata. Proprio così, l’ex volto de La Pupa e il secchione, ha persoper aver semplicemente risposto al cellulare. Ma cosa è successo precisamente a? Sui social, il giovane personal trainer si è sfogato con i suoi followers, raccontando tutto: “Oggi sono arrabbiato, inca… nero. Sono stato vittima di una truffa Sono stato veramente un co…ne, veramente stupido”.truffato da una chiamata, anzi, da un numero di telefono della sua banca con il quale ha avuto contatti in precedenza. Lì per lìsi è fidato di chi dall’altro lato della cornetta gli ha detto che il suo conto in banca stava per essere hackerato. ...

