“Mi hai tradito” Marco Cucolo | mai così arrabbiato all’Isola | il gesto che proprio non si aspettava

Durante la puntata dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi di luendì 9 maggio, i due leader – Roger Balduino e Guendalina Tavassi – hanno scelto di comune accordo di mandare direttamente in nomination Marco Cucolo. Il fidanzato di Lory del Santo in un confronto con il modello brasiliano gli ha esternato tutta la sua delusione: "Volevo chiarire questa cosa, quando hai votato Lory mi sono sentito due volte tradito sia come amico che come gruppo, hai detto che io mi sono comportato male nei tuoi confronti, le nomination le ho sempre prese con il sorriso e con la gioia". Nel daytime de L'Isola dei Famosi, che solitamente va in onda su Canale 5 di pomeriggio dopo la puntata di Uomini e Donne, c'è stato un faccia a faccia tra due Marco Cucolo e Roger Balduino. Il compagno di Lory Del Santo ha ...

