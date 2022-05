Meteo, caldo estivo sull'Italia ma qualche temporale nel weekend (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ondata di caldo anomalo in Marocco con allerta arancione e anticiclone nordafricano verso la Spagna e poi l'Italia. Previsto caldo in aumento per questa settimana, ma è probabile una seconda ondata di calore anche più intensa in arrivo dal 17 maggio. Si tratta di una fase simil-estiva anomala, con il caldo che potrebbe continuare per tutto il mese. Solo nel weekend avremo dei temporali sparsi, più probabili al Nord e nella giornata di sabato quando potrebbero risultare anche intensi a causa del calore accumulato in Pianura padana. caldo anomalo Subito dopo il weekend, però, un altro anticiclone nordafricano, il secondo, quello del 17 maggio, potrebbe impadronirsi dell'Europa centrale con massimi pressori sulla Germania dove sono attese temperature di ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ondata dianomalo in Marocco con allerta arancione e anticiclone nordafricano verso la Spagna e poi l'. Previstoin aumento per questa settimana, ma è probabile una seconda ondata di calore anche più intensa in arrivo dal 17 maggio. Si tratta di una fase simil-estiva anomala, con ilche potrebbe continuare per tutto il mese. Solo nelavremo dei temporali sparsi, più probabili al Nord e nella giornata di sabato quando potrebbero risultare anche intensi a causa del calore accumulato in Pianura padana.anomalo Subito dopo il, però, un altro anticiclone nordafricano, il secondo, quello del 17 maggio, potrebbe impadronirsi dell'Europa centrale con massimi pressoria Germania dove sono attese temperature di ...

Advertising

SkyTG24 : Meteo, caldo estivo sull'Italia ma qualche temporale nel weekend - meteoredit : Temperature molto sopra la media in buona parte d'#Europa, nei prossimi giorni anche nell'Italia settentrionale. ???… - fainformazione : Meteo: dall'11 maggio clima estivo ma con locale instabilità Le condizioni meteo per i prossimi giorni, vedranno t… - fainfoscienza : Meteo: dall'11 maggio clima estivo ma con locale instabilità Le condizioni meteo per i prossimi giorni, vedranno t… - infoitinterno : Meteo, dalle piogge a un assaggio d'estate con il caldo: per quanto durerà? -