Mertens il sogno si può avverare: il rinnovo col Napoli ad un passo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dries Mertens ha segnato 148 gol con la maglia del Napoli ed è il miglior cannoniere della storia azzurra. Basterebbe questo per far capire a qualcuno che non dovesse conoscerlo, la qualità del belga. Ma Mertens per Napoli è molto di più, giocatore fenomenale, uomo spogliatoio e atleta integerrimo, oltre che un professionista serio innamorato dalla città. Insomma con questo mix di ingredienti la separazione sarebbe veramente più che dolorosa. Ma il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli può diventare una realtà, anche grazie alla mossa di Aurelio De Laurentiis che il 26 aprile ha rotto gli indugi e si è recato a casa del belga. Un primo incontro, come quello che c’è stato con Fabian Ruiz, per parlare faccia a faccia con uno degli uomini simbolo della città azzurra. Uno ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Driesha segnato 148 gol con la maglia deled è il miglior cannoniere della storia azzurra. Basterebbe questo per far capire a qualcuno che non dovesse conoscerlo, la qualità del belga. Maperè molto di più, giocatore fenomenale, uomo spogliatoio e atleta integerrimo, oltre che un professionista serio innamorato dalla città. Insomma con questo mix di ingredienti la separazione sarebbe veramente più che dolorosa. Ma ildi Driescon ilpuò diventare una realtà, anche grazie alla mossa di Aurelio De Laurentiis che il 26 aprile ha rotto gli indugi e si è recato a casa del belga. Un primo incontro, come quello che c’è stato con Fabian Ruiz, per parlare faccia a faccia con uno degli uomini simbolo della città azzurra. Uno ...

