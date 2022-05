Meglio i rifiuti del termovalorizzatore, la Raggi insiste, gelo alla Regione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il campanello d'allarme era suonato già nel luglio 2016. A un mese dall'elezione in Campidoglio, Virginia Raggi si fece «immortalare» a Tor Bella Monaca, in un giardino dove i bambini giocavano con i topi. Cavalcando ancora l'onda elettorale promise guerra «al sorcio». Giorni e giorni di consultazioni e dibattito, addirittura spuntò l'ipotesi di sterilizzare i ratti capitolini, che pure contano una popolazione stimata di oltre dieci milioni di «esemplari». Dal topo si passò poi al gabbiano, ormai dal mare e dal Tevere trasferitosi in massa in ogni parte di Roma con scene orripilanti che diedero alla città eterna una notorietà assai diversa; e dunque si arrivò al cinghiale. Sempre più frequentemente gli ungulati comparivano in zone abitate, spesso veri e propri nuclei familiari a spasso tra l'immondizia riversa praticamente ovunque. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il campanello d'rme era suonato già nel luglio 2016. A un mese dall'elezione in Campidoglio, Virginiasi fece «immortalare» a Tor Bella Monaca, in un giardino dove i bambini giocavano con i topi. Cavalcando ancora l'onda elettorale promise guerra «al sorcio». Giorni e giorni di consultazioni e dibattito, addirittura spuntò l'ipotesi di sterilizzare i ratti capitolini, che pure contano una popolazione stimata di oltre dieci milioni di «esemplari». Dal topo si passò poi al gabbiano, ormai dal mare e dal Tevere trasferitosi in massa in ogni parte di Roma con scene orripilanti che diederocittà eterna una notorietà assai diversa; e dunque si arrivò al cinghiale. Sempre più frequentemente gli ungulati comparivano in zone abitate, spesso veri e propri nuclei familiari a spasso tra l'immondizia riversa praticamente ovunque. ...

