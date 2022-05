Advertising

leggoit : Medico ritarda la diagnosi di #sclerosi multipla, risarcirà 830mila euro: la paziente avrebbe guadagnato 20 anni -

Tutti questi effetti, patiti già a partire dal 2016 - 2018, per i giudici si sarebbero prodotti 20 anni dopo se ilavesse prescritto al momento giusto una visita neurologica . Il Tribunale ...Il, però, non ravvisò la necessità di fare esami o approfondimenti ulteriori e anzi ritenne 'inopportuna' (ravvisando addirittura una 'dubbia simulazione') qualsiasi ulteriore analisi. Leggi ...Un medico di base è stato condannato dal Tribunale Civile di Milano a risarcire 830 mila euro a una paziente perché durante una visita nel 2012 non le prescrisse una visita ...Un paziente di 35 anni sarà risarcita con 830mila euro dal suo medico di base: la sua dottoressa nel 2012 non l’aveva avviata ad alcune visite ...