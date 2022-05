(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Altro che pronto soccorso, negli studi deidi famiglia 200di assistenza alsono la normalità. Ormai da più di 2 anni viviamo il nostro Cardarelli quotidiano, ma senza fondi e in assoluta solitudine”. All’indomani dell’ultima crisi di sovraffollamento del pronto soccorso del principale ospedale di, il Cardarelli, Luigi Sparano e Corrado Calamaro (di famiglia della Fimmg) lanciano un allarme sulle condizioni di unana del territorio ormai strangolata da tagli e carenze. “Le immagini del Cardarelli – spiega Corrado Calamaro – sono effettivamente immagini che fanno male al cuore, ma fa ancora più male conoscere ciò che non si vede sui giornali o alla televisione. Parlo delle ...

Medici base Napoli,200 richieste al giorno,difficoltà quotidiane - Campania (ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - "Altro che pronto soccorso, negli studi dei medici di famiglia 200 richieste di assistenza al giorno sono la normalità. Ormai da più di 2 anni viviamo il nostro Cardarelli ...Grazie ai progressi della ricerca scientifica è possibile oggi somministrare una cura a durata fissa e parlare di remissione della malattia: così la metà dei malati. tra anni dopo la fine della terapi ...