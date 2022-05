MBP M502 N | nuovo Marchio e nuova moto lanciati da Keeway

Advertising

La tecnologia presente nella nuovaN è sempre posta in primo piano e questa peculiarità è evidente già al primo "giro di chiave" osservando il display LCD TFT a colori da 4,2 che, a colpo ...La tecnologia presente nella nuovaN è sempre posta in primo piano e questa peculiarità è evidente già al primo "giro di chiave" osservando il display LCD TFT a colori da 4,2 che, a colpo ...Disponibilità e prezzo Disponibile a breve nelle colorazioni bianco o nero, la nuova Keeway MBP M502 N è in vendita a un prezzo di 6.240 euro c.i.m.* *Il prezzo presente in questo articolo è da ...Dal marchio gemello di Benelli arriva una naked media dal prezzo accessibile, che sfrutta il motore della TRK 502 ...