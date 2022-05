Maxime Picat è il volto nuovo di Stellantis per il mercato elettrico

(Di mercoledì 11 maggio 2022)viene nominato chief Purchasing e Supply Chain officer, sostituendo Michelle Wen che perseguirà progetti personali. Le sue capacità analitiche e personali permetteranno di creare rapporti di fiducia con i fornitori e migliorare le prestazioni dinel breve e medio termine in questo settore strategico di attività, focalizzato sulla riduzione del costo dei veicoli elettrici del 40% per mantenerne l’accessibilità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

