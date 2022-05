Mauro Corona | la foto “privata” con Bianca Berlinguer | su Instagram così

(Di mercoledì 11 maggio 2022), come ogni martedì, anche nella puntata del 10 maggio è stato ospite di Carta. L’alpinista e scrittore italiano è ormai diventato un ospite fisso nella trasmissione di Rai3 condotta da. Tra i due con il tempo si è anche creato un bellissimo rapporto di amicizia, anche se ogni tanto non manca … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Spooky_The_Tuff : RT @LucillaMasini: Mauro Corona sulle molestie degli alpini: 'Penso a una cosa un po' montata'. Che ci aspettiamo da un personaggio che, in… - garbizio : @elevisconti @GiovaQuez Arbitra Mauro Corona - mirellaladini : RT @ilgiornale: Nelle ultime ore è montata la polemica sul raduno degli #alpini di #rimini, dove alcune associazioni femministe hanno affer… - Ienaridens2 : RT @EmilioBerettaF1: Carlo Calenda ? Un Mauro Corona in giacca e cravatta. - CogoniDaniele : Perché dire che Mauro Corona con quella sì giustificazione rappresenta benissimo certa merda umana che in gruppo e… -

Lo scrittore montano ha detto la sua in merito alle molestie denunciate da alcune donne in occasione dell'Adunata degli alpini, ma la sua opinione desta scalpore. A CartaBianca è stato invitato da Bianca Berlinguer a dire il suo parere sulle molestie all'Adunata degli alpini. Lo scrittore, dunque, comincia a parlare di 'montatura' e sminuisce tutto. Alpini a Rimini, difende le penne nere: 'Le molestie Una cosa un po' montata'