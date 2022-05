Maternità, la “nuova” disabilità nel mondo del lavoro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo le dichiarazioni della stilista Elisabetta Franchi si ritorna sul tema della Maternità con un’ondata di nuove riflessioni e consapevolezze. Le donne in età fertile, che quindi potrebbero avere figli, vengono fortemente discriminate in ambito lavorativo, discriminazioni paragonabili alle ingiustizie che anche le persone con disabilità sono costrette a subire nel mondo quotidiano. C’è un bisogno, per le donne fertili come per i disabili, di dimostrare ad ogni costo di potercela fare, di poter reggere senza alcun problema gli stessi ritmi delle altre persone. Si può evincere dalle riflessioni degli ultimi giorni quanto danneggiato sia il retaggio culturale che ci condiziona, portando la società a scaricare, se non tutto quasi, il lavoro di cura sulle donne, escludendole da un sistema d’impiego comunque sbagliato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo le dichiarazioni della stilista Elisabetta Franchi si ritorna sul tema dellacon un’ondata di nuove riflessioni e consapevolezze. Le donne in età fertile, che quindi potrebbero avere figli, vengono fortemente discriminate in ambito lavorativo, discriminazioni paragonabili alle ingiustizie che anche le persone consono costrette a subire nelquotidiano. C’è un bisogno, per le donne fertili come per i disabili, di dimostrare ad ogni costo di potercela fare, di poter reggere senza alcun problema gli stessi ritmi delle altre persone. Si può evincere dalle riflessioni degli ultimi giorni quanto danneggiato sia il retaggio culturale che ci condiziona, portando la società a scaricare, se non tutto quasi, ildi cura sulle donne, escludendole da un sistema d’impiego comunque sbagliato ...

Advertising

AdrianaMascia3 : RT @AdrianaMascia3: @GiovannaMaurie3 Non sono d'accordo con quest'immagine. Anzitutto esiste il parto spontaneo che non cambierei con null'… - AdrianaMascia3 : @GiovannaMaurie3 Non sono d'accordo con quest'immagine. Anzitutto esiste il parto spontaneo che non cambierei con n… - osservatore69 : @erretti42 Al guinzaglio di Usa e getta..Una nuova Nazione potente e di indefinibile maternità. Siguramenti funti f… - dyetko_28 : RT @vogue_italia: L'esperienza di rinascita di Bianca Balti: darsi una nuova opportunità per essere una donna migliore ?? -----> https://t… - Elvira39886599 : @Lillyb0971 @afrodite1969 @HoaraBorselli 1????? in maternità: assunta una nuova per coprirla. Altra ?????: 2 anni di ma… -