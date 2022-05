Mascherina in aereo, Gismondo: “La consiglierei ai fragili e a chi ha sintomi” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Mascherina in aereo la ritengo consigliabile alle persone fragili e ovviamente può essere precauzionale usarla per chi è malato, in caso di sintomi” da infezione “come tosse e starnuti”. Per il resto, e in generale “oggi” in questa fase della pandemia di Covid, “le mascherine non hanno alcun senso” secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Io l’ho già tolta ovunque – spiega all’Adnkronos Salute – tranne che in ospedale e ovunque sia richiesta per ordine ministeriale”. Quanto a “tutte le altre misure elencate” dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo (Ecdc) nel nuovo protocollo congiunto per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lainla ritengo consigliabile alle personee ovviamente può essere precauzionale usarla per chi è malato, in caso di” da infezione “come tosse e starnuti”. Per il resto, e in generale “oggi” in questa fase della pandemia di Covid, “le mascherine non hanno alcun senso” secondo Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Io l’ho già tolta ovunque – spiega all’Adnkronos Salute – tranne che in ospedale e ovunque sia richiesta per ordine ministeriale”. Quanto a “tutte le altre misure elencate” dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo (Ecdc) nel nuovo protocollo congiunto per ...

Advertising

Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - Adnkronos : #Mascherine: stop obbligo in aereo dal 16 maggio. - GuidoDeMartini : ???? AEROPORTO OGGI ???? D. Quanti tra i presenti sono senza mascherina nell’aerostazione? R. Io e basta, per ora.… - raspa90 : RT @Corriere: Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - italiaserait : Mascherina in aereo, Bassetti: “Obbligo è da Talebani, giusto stop” -