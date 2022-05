Marinone | Ex Mattatoio a Università Roma Tre è rinascita cultura

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 maggio 2022)– “La concessione a titolo gratuito all’degli StudiTre di alcuni padiglioni dell’exè un’ottima idea per la riqualificazione del complesso. Quest’area ha le potenzialità per diventare il polo dellale per tutti i giovani della città”. Così in una nota il consigliere dem Lorenzo, delegato del sindaco Gualtieri per le Politiche Giovanili, ha commentato la proposta di delibera a firma dell’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi, che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Capitolina. “Ritengo utile aprire un tavolo di confronto permanente che coordini i lavori tra tutti i soggetti coinvolti, si tratta infatti di un progetto strategico per la nostra città che ha bisogno di mettere ...