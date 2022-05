Mariella Nava ospite a “Storie di Musica” sul canale Youtube di Alberto Salerno

(Di mercoledì 11 maggio 2022) foto di Franzo BellettiMILANO – Nella prossima puntata di “di”, da venerdì 13 maggio suldiche racconta la sua carriera artistica, prima come autrice, che inizia nel 1986 quando Gianni Morandi scelse la sua canzone “Questi Figli” per l’album “Uno su mille”. Ottenuto il contratto con la RCA italiana, la cantautrice partecipa al Festival di Sanremo nel 1987 con il brano “Fai Piano”. Durante gli anni Novanta riceve richieste di brani da parte di Mietta, Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Tosca, Mango, Renato Zero e il già citato Gianni Morandi. Con l’album “Uscire”, pubblicato nel 1994, chiude il rapporto discografico con la sua etichetta degli esordi. Partecipa a otto ...

Storie di Musica: Mariella Nava ospite sul canale Youtube di Alberto Salerno Nella prossima puntata di "Storie di musica", da venerdì 13 maggio sul canale YouTube di Alberto Salerno, ospite Mariella Nava che racconta la sua carriera artistica, prima come autrice, che inizia ne ...Storie di Musica 3a Stagione. Mariella Nava ospite di Alberto Salerno. Nella puntata online da venerdì 13 maggio. Online sul canale YouTube.