Maria Santissima Nunziata a Ragusa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ragusa – Un momento straordinario per la chiesa di . Venerdì 13 maggio, infatti, è in programma il rito di dedicazione dell'altare e della chiesa. Alle 19,30 si terrà una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e che sarà animata dalla corale parrocchiale. La comunità sta vivendo questi momenti con grande intensità e con una serie di speciali iniziative religiose a cominciare da quella di lunedì scorso con la catechesi parrocchiale tenuta dal direttore dell'ufficio liturgico diocesano, il sacerdote Girolamo Alessi. Domani, invece, giovedì 12, alle 18,15 ci sarà la preghiera del Rosario e la coroncina del mese di maggio mentre alle 19 si terrà la celebrazione eucaristica a cui seguirà l'esposizione del Santissimo Sacramento e l'adorazione eucaristica comunitaria. "E' un momento di festa – ...

