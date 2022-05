Marchisio: «Dybala danneggiato dal mancato accordo sul rinnovo, a volte gli infortuni nascono per questo» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio parla dell’addio di Paulo Dybala alla Juventus. «Quando i rapporti si chiudono in quel modo credo che gli errori si facciano da tutte e due le parti, come nei matrimoni. Non entro nel merito di come sia andata, è vero che negli ultimi anni è stato altalenante ma stiamo parlando di un talento puro e di un uomo da 115 gol. Non aver trovato un punto d’incontro in questi anni è stato un danno per entrambi: la Juve ha avuto un giocatore non libero di testa. A volte gli infortuni nascono anche per questo». Sull’addio di Chiellini: «Lascia un vuoto, ma negli anni in spogliatoio ha seminato bene, nei momenti difficili e nelle vittorie. È entrato nella testa dei compagni che lascia». Chi vince lo scudetto? «Milan favorito non solo per i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 11 maggio 2022) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Claudioparla dell’addio di Pauloalla Juventus. «Quando i rapporti si chiudono in quel modo credo che gli errori si facciano da tutte e due le parti, come nei matrimoni. Non entro nel merito di come sia andata, è vero che negli ultimi anni è stato altalenante ma stiamo parlando di un talento puro e di un uomo da 115 gol. Non aver trovato un punto d’incontro in questi anni è stato un danno per entrambi: la Juve ha avuto un giocatore non libero di testa. Aglianche per». Sull’addio di Chiellini: «Lascia un vuoto, ma negli anni in spogliatoio ha seminato bene, nei momenti difficili e nelle vittorie. È entrato nella testa dei compagni che lascia». Chi vince lo scudetto? «Milan favorito non solo per i ...

