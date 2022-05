Marcelo Pecci, il super pm anti - mafia di origine italiana ucciso dai Narcose: era in luna di miele (Di mercoledì 11 maggio 2022) Marcelo Pecci , super procuratore specializzato contro la criminalità organizzata e il narcotraffico , è stato assassinato ieri sera su un'isola della Colombia . Pecci si trovava in Sud America in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022)procuratore specializzato contro la criminalità organizzata e il narcotraffico , è stato assassinato ieri sera su un'isola della Colombia .si trovava in Sud America in ...

