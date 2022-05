Mara Venier bacchettata dai vertici Rai: il motivo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mara Venier è stata pubblicamente criticata da un importante componente della Rai, a causa di un suo comportamento discutibile. Molto diffusa è stata la notizia riguardo la mancata presenza di Manuel Bortuzzo e del padre Franco, all’interno del salotto di Domenica In. Mara Venier (Instagram)Infatti la partecipazione al programma da parte del giovane nuotatore accompagnato da suo padre, era prevista per domenica 8 maggio. Purtroppo la Venier si sarebbe indispettita annullandola di punto in bianco. Il motivo sarebbe un’intervista sostenuta dal ragazzo a Verissimo con l’amata Silvia Toffanin; in cui oltre a promuovere il film “Rinascere”, che tratta proprio della vita del ragazzo, della sua disavventura e della forza impiegata per ricominciare. Film che vede Alessio ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 11 maggio 2022)è stata pubblicamente criticata da un importante componente della Rai, a causa di un suo comportamento discutibile. Molto diffusa è stata la notizia riguardo la mancata presenza di Manuel Bortuzzo e del padre Franco, all’interno del salotto di Domenica In.(Instagram)Infatti la partecipazione al programma da parte del giovane nuotatore accompagnato da suo padre, era prevista per domenica 8 maggio. Purtroppo lasi sarebbe indispettita annullandola di punto in bianco. Ilsarebbe un’intervista sostenuta dal ragazzo a Verissimo con l’amata Silvia Toffanin; in cui oltre a promuovere il film “Rinascere”, che tratta proprio della vita del ragazzo, della sua disavventura e della forza impiegata per ricominciare. Film che vede Alessio ...

