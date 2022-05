Manifattuta a Bergamo | l’industria rallenta la crescita | lieve battuta d’arresto per l’artigianato

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 maggio 2022). Il primo trimestre 2022 conferma un livello della produzione manifatturiera in provincia didecisamente superiore ai valori dell’anno precedente: la variazione tendenziale è pari al +8,4% per le imprese industriali con almeno 10 addetti e al +8% per quelle artigiane con almeno 3 addetti. Il confronto con il trimestre precedente evidenzia però i primi effetti delle mutate condizioni della congiuntura internazionale: la variazione congiunturale resta positiva per(+1,3%), pur inmento rispetto ai ritmi precedenti, mentreregistra un valore sostanzialmente nullo (-0,1%) dopo un anno e mezzo di. I numeri indice della produzione, calcolati ponendo pari a 100 la media del 2010, rimangono comunque su livelli storicamente molto ...