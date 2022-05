Maneskin, look da urlo per Supermodel: Damiano nudo, Victoria ricoperta di cristalli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo aver ‘conquistato’ anche il Coachella, il famoso festival della musica, i Maneskin continuano a sorprendere. E l’ultimo anno per la band romana è stato davvero eccezionale, sicuramente indimenticabile: prima la vittoria a Sanremo, poi all’Eurovision Song Contest e i concerti in giro per il mondo, che hanno fatto boom di presenze. Loro, così giovani, che stanno scalando le classifiche e che presto ritorneranno all’Eurovision, ma questa volta come ospiti nel giorno della gran finale. Loro che su Instagram stanno anticipando, con una serie di post, il nuovo singolo ‘Supermodel’ e lo stanno facendo pubblicando diverse foto di outfit fuori dalle righe, tra tacchi, pellicce, cristalli. Proprio come ci hanno abituato da sempre: così stravaganti, così forti e rock sul palco. Quando uscirà il nuovo singolo dei Maneskin ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo aver ‘conquistato’ anche il Coachella, il famoso festival della musica, icontinuano a sorprendere. E l’ultimo anno per la band romana è stato davvero eccezionale, sicuramente indimenticabile: prima la vittoria a Sanremo, poi all’Eurovision Song Contest e i concerti in giro per il mondo, che hanno fatto boom di presenze. Loro, così giovani, che stanno scalando le classifiche e che presto ritorneranno all’Eurovision, ma questa volta come ospiti nel giorno della gran finale. Loro che su Instagram stanno anticipando, con una serie di post, il nuovo singolo ‘’ e lo stanno facendo pubblicando diverse foto di outfit fuori dalle righe, tra tacchi, pellicce,. Proprio come ci hanno abituato da sempre: così stravaganti, così forti e rock sul palco. Quando uscirà il nuovo singolo dei...

