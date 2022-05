Manchester United, il flop Champions costa caro a Rangnick: perde 1 milione di bonus (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un sesto posto, la peggior difesa delle prime dodici, il secondo peggior attacco delle prime sette e una goleada – il 4-0 col Brighton – che ha cancellato ogni speranza di quarto posto. La mancata qualificazione del Manchester United alla prossima Champions League pesa sulle casse del club, ma anche su quelle dei singoli. A partire dal tecnico Ralf Rangnick, ingaggiato il 5 dicembre al posto dell’esonerato Ole Gunnar Solskjaer. Come spiega il Mirror, il mancato accesso alla prossima edizione della principale coppa continentale impedirà all’allenatore di guadagnare il bonus previsto di circa 1 milione. Adesso i Red Devils dovranno conquistare l’Europa League, con il West Ham (attualmente in zona Conference) a soli tre punti di distanza. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un sesto posto, la peggior difesa delle prime dodici, il secondo peggior attacco delle prime sette e una goleada – il 4-0 col Brighton – che ha cancellato ogni speranza di quarto posto. La mancata qualificazione delalla prossimaLeague pesa sulle casse del club, ma anche su quelle dei singoli. A partire dal tecnico Ralf, ingaggiato il 5 dicembre al posto dell’esonerato Ole Gunnar Solskjaer. Come spiega il Mirror, il mancato accesso alla prossima edizione della principale coppa continentale impedirà all’allenatore di guadagnare ilprevisto di circa 1. Adesso i Red Devils dovranno conquistare l’Europa League, con il West Ham (attualmente in zona Conference) a soli tre punti di distanza. SportFace.

