“Ma davvero piangi?!” | Mercedesz Henger cosa fai? Tutto ripreso dalle telecamere VIDEO

Mercedesz Henger ha già lasciato il suo segno in questa edizione dell'Isola dei Famosi: accusa pesantissima ai danni di una naufraga La naufraga Mercedesz Henger (screenshot sito Isola)Tra numerose polemiche ha fatto il suo arrivo sull'Isola dei Famosi anche la giovane Mercedesz Henger, figlia dell'attrice Eva. La giovane influencer conosce bene il reality in quanto per lei questa è la seconda volta. Per questo motivo sa bene come muoversi e sembrerebbe essere anche esperta di strategie. Secondo il suo punto di vista chi starebbe provando a creare una dinamica per poter proseguire in questa avventura è Maria Laura De Vitis. Le due hanno avuto anche un breve confronto davanti alle telecamere che si è concluso con una crisi di pianto dell'ex ...

