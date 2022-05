L’ultima tripletta di Haaland con il Borussia Dortmund | VIDEO

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ufficiale l'accordo trae Manchester City per il trasferimento di Erling Brautalla corte di Pep Guardiola. Nella sua ultimain maglia giallonera, realizzata nella sconfitta interna per 3-4 contro il Bochum

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: L'ultima tripletta di @ErlingHaaland con il @BVB | #VIDEO - @Bundesliga_DE #Bundesliga #BVB #Haaland #transfermarkt #tran… - PianetaMilan : L'ultima tripletta di @ErlingHaaland con il @BVB | #VIDEO - @Bundesliga_DE #Bundesliga #BVB #Haaland #transfermarkt… - Happy4Trigger : @Aramcheck76 L'unico che ha fatto meglio di Totti e' Dirk Kuyt, ma solo per quanto riguarda il suo addio al calcio… - naplusultra : @jo19N26 L'ultima volta che hai parlato di fantacalcio Koopmeiners ne ha fatti 12. Vado a giocarmi la tripletta di Cabral - MatteoKidori : @liidsss Ho panchinato Simeone. L'ultima volta tripletta, ho detto tutto -

Il Cirotano

Con la qualificazione in ghiaccio, il Rimini giocherà... A disposizione: Di Ghionno Note: Magi (R) espulso Dilaga'Under 16 ...16 che chiudono la prima frazione sul 4 a 0 con ladi ...Per i bianconeri èoccasione di vincere qualcosa in questa stagione in seguito alla sconfitta in Supercoppa sempre contro i nerazzurri, che puntano allanazionale e inseguono il ... Erling sa essere devastante. Guarda la sua ultima tripletta