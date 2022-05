L'Ucraina processerà il soldato russo che ha ucciso un civile in bicicletta: ha solo 21 anni (Di mercoledì 11 maggio 2022) stato identificato il sergente russo che ha ucciso un civile disarmato che stava andando in bicicletta nel villaggio di Chupakhivka, nella regione nordorientale di Sumy il 28 febbraio: si chiama ... Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022) stato identificato il sergenteche haundisarmato che stava andando innel villaggio di Chupakhivka, nella regione nordorientale di Sumy il 28 febbraio: si chiama ...

