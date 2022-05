Luca Masala | Dappertutto stando fermi In libreria e in digitale

Leggi su atomheartmagazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022) «Viviamo come prigionieri nel flusso incoerente della memoria. Ricordati di dimenticare» È disponibile ine negli store digitali “”, il nuovo libro di poesie di, pubblicato da L’Erudita. L’opera, per quanto contenga decine di brani editi e inediti, può essere considerata un corpus unico, quasi un lungometraggio cinematografico dall’intensità crescente, un vero e proprio reportage storico per raccontare la storia dell’uomo moderno nel suo eterno cercare sé stesso, in un mondo, quello attuale e sempre meno nostro, così difficile da comprendere e da vivere. «Chi sostiene di non riuscire a comprendere la poesia, non la sta osservando dal corretto punto di vista. Garcia Lorca sosteneva che la poesia non cerca seguaci, ma amanti. Oggi, i ...