Lo Stato Maggiore della Difesa dice che «il portale era in manutenzione» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giocare in Difesa. Anche di fronte a delle evidenze abbastanza clamorose. In virtù di quello che è successo oggi, ovvero l'attacco hacker da parte del gruppo Killnet – che ha organizzato un'azione DDoS che ha reso irraggiungibili diversi siti italiani, tra cui il portale Difesa.it -, occorre registrare la nota ufficiale dello Stato Maggiore della Difesa, per quanto possa suonare paradossale di fronte a un problema effettivamente verificatosi e di fronte a una serie di circostanze e di coincidenze che non possono di certo passare inosservate. LEGGI ANCHE > Su Telegram la rivendicazione di Killnet: «Italia e Spagna, forse è l'inizio della vostra fine»

