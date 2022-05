Lo schiaffo delle mogli del battaglione Azov: "Cosa ci ha detto il Papa..." (Di mercoledì 11 maggio 2022) Papa Francesco "ha detto che pregherà per noi e che farà il possibile". A rivelarlo sono state Katarina e Yulia, due mogli di soldati del battaglione Azov, al termine del loro incontro in Vaticano con il Pontefice. "Gli abbiamo chiesto di venire in Ucraina e di parlare con Putin perché se ne vada", ma su questo "non ha risposto. Ha detto che pregherà per noi", riferiscono Katarina e Yulia. "Spero che tutti possano sopravvivere e noi faremo ogni Cosa possibile per salvare le loro vite", dice Katarina. Nell'acciaieria "molti di loro sono morti e non abbiamo potuto seppellirli secondo la tradizione cristiana. Abbiamo chiesto al Papa di aiutarci affinché ci siano per loro 'corridoi verdi'" per uscire dalla Azovstal di Mariupol. aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022)Francesco "hache pregherà per noi e che farà il possibile". A rivelarlo sono state Katarina e Yulia, duedi soldati del, al termine del loro incontro in Vaticano con il Pontefice. "Gli abbiamo chiesto di venire in Ucraina e di parlare con Putin perché se ne vada", ma su questo "non ha risposto. Hache pregherà per noi", riferiscono Katarina e Yulia. "Spero che tutti possano sopravvivere e noi faremo ognipossibile per salvare le loro vite", dice Katarina. Nell'acciaieria "molti di loro sono morti e non abbiamo potuto seppellirli secondo la tradizione cristiana. Abbiamo chiesto aldi aiutarci affinché ci siano per loro 'corridoi verdi'" per uscire dallastal di Mariupol. aggiunge ...

