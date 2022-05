LIVE Virtus Bologna-Bursaspor 73-62, Finale EuroCup basket 2022 in DIRETTA: reazione delle V-nere all’assalto turco, ancora +11 a metà quarto (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-67 SCHIACCIATA PERFETTA DI JAITEH, SU MAGIA DI TEODOSIC! 76-67 1/2 per Mam Jaiteh dalla lunetta! Ultimi tre minuti di fuoco alla Segafredo Arena. 75-67 Bomba di Dudzinski, che sale a quota 14 punti! 75-64 Jaiteh appoggia al tabellone e segna! ancora +11 per le V-nere. 73-64 Hayes accorcia ancora, i turchi non mollano. 12 punti per la guardia di San Giovanni in Persiceto (Bologna), terzo miglior realizzatore bianconero dopo Teodosic e Weems. 73-62 MAAARCO BELINEEELLIII!! TRIPLAAAAAA 70-62 Needham alza la parabola, -8 Bursaspor! 70-60 Sottomano pazzesco di Tornike Shengelia! Parziale 4-0 dei bianconeri, che ritornano in doppia cifra di vantaggio! Time-out Alimpijevic. 68-60 Rimorchio perfetto di Jaiteh, bianconeri ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78-67 SCHIACCIATA PERFETTA DI JAITEH, SU MAGIA DI TEODOSIC! 76-67 1/2 per Mam Jaiteh dalla lunetta! Ultimi tre minuti di fuoco alla Segafredo Arena. 75-67 Bomba di Dudzinski, che sale a quota 14 punti! 75-64 Jaiteh appoggia al tabellone e segna!+11 per le V-. 73-64 Hayes accorcia, i turchi non mollano. 12 punti per la guardia di San Giovanni in Persiceto (), terzo miglior realizzatore bianconero dopo Teodosic e Weems. 73-62 MAAARCO BELINEEELLIII!! TRIPLAAAAAA 70-62 Needham alza la parabola, -8! 70-60 Sottomano pazzesco di Tornike Shengelia! Parziale 4-0 dei bianconeri, che ritornano in doppia cifra di vantaggio! Time-out Alimpijevic. 68-60 Rimorchio perfetto di Jaiteh, bianconeri ...

